- Güncel

Refüje çıkıp direğe çarptı: 2 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkıp direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, M...

Refüje çıkıp direğe çarptı: 2 yaralı mask
Refüje çıkıp direğe çarptı: 2 yaralı
Refüje çıkıp direğe çarptı: 2 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkıp direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda seyir halinde olan 63 SE 393 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, İbrahim ve Abdülkadir T. yaralandı. Kazayı görenlerin yardımlarıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. 

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

# Elbistan, 112

12 May 2024 - 11:10 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL