Refüje çıkıp direğe çarptı: 2 yaralı

Elbistan'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkıp direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda seyir halinde olan 63 SE 393 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, İbrahim ve Abdülkadir T. yaralandı. Kazayı görenlerin yardımlarıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.