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Arda Güler gollerine devam ediyor

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Real Madrid, La Liga’nın 35. haftasında Granada’yı 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler de 1 gole imza attı.

Arda Güler gollerine devam ediyor mask
Arda Güler gollerine devam ediyor
Arda Güler gollerine devam ediyor
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İspanya La Liga’da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler bu müsabaka ile birlikte üst üste 3. kez 11’de başladı. Eflatun-beyazlılar 38. dakikada Fran Garcia’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 45+2. dakikada Arda farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen Real Madrid atağında Fran Garcia’nın pasında penaltı noktası yakınlarında topu kontrol eden milli futbolcu, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. Madrid ekibi ikinci yarıda Brahim Diaz ile 2 gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 8. galibiyetini alan şampiyon Madrid puanını 90’a yükseltti ve en yakın takipçisi Girona ile puan farkını 15’e çıkardı.

Granada karşısında 90 dakika sahada kalan Arda Güler, ligde 8. kez forma giyerken, toplamda gol sayısını 3 yaptı.

La Liga’da 36. hafta maçları hafta içi oynanacak ve Real Madrid de Alaves’i konuk edecek.

11 May 2024 - 22:17 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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