- Çevre

Türkiye’nin güneyinde toz bulutu etkisini hissettiriyor

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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görülen toz bulutu Hatay’da da etkisini hissettirdi.

Türkiye’nin güneyinde toz bulutu etkisini hissettiriyor mask
Türkiye’nin güneyinde toz bulutu etkisini hissettiriyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için Suriye üzerinden gelecek toz bulutu uyarısında bulunmuştu. Türkiye’nin en güneyinde bulunan Hatay’da hafta sonu itibarıyla toz bulutu etkili olmaya başladı. Toz bulutu; Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde etkisini gösterdi. İnşaat çalışmalarının devam ettiği kentte toz bulutu vatandaşlara zorluk yaşattı. Antakya’nın yüksek noktalarından olan Habib-i Neccar Dağı’ndan toz bulutunun kenti etkisi altına aldığı görüldü.

11 May 2024 - 21:51 İHA Hatay- Çevre

Mahreç  İha

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