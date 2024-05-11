Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için Suriye üzerinden gelecek toz bulutu uyarısında bulunmuştu. Türkiye’nin en güneyinde bulunan Hatay’da hafta sonu itibarıyla toz bulutu etkili olmaya başladı. Toz bulutu; Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde etkisini gösterdi. İnşaat çalışmalarının devam ettiği kentte toz bulutu vatandaşlara zorluk yaşattı. Antakya’nın yüksek noktalarından olan Habib-i Neccar Dağı’ndan toz bulutunun kenti etkisi altına aldığı görüldü.
- Çevre
Türkiye’nin güneyinde toz bulutu etkisini hissettiriyor
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görülen toz bulutu Hatay’da da etkisini hissettirdi.
Haber albümü için resme tıklayın
KAYIP İLANI
ELEMANLAR ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR
E EHLİYETLİ DAĞITIM ELEMANI
Yükselen Pazarlama bünyesinde çalıştırılmak üzere E ehliyetli dağıtım elemanı alınacaktır asgari ücret + yemek parası müraacat şahsen yapılacaktır. İl...YÜKSELEN PAZARLAMA
SATILIK BAHÇE - EV
MONTÖR (KURULUMCU)
Deneyimli kurulumcu arıyoruz başvurular yüz yüze yapılacaktır.0(541) 889 09 42 KELEBEK MOBİ̇LYA
YATILI BAYAN BAKICI ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Kirtasiye de çalışmak üzere bayan personel alınacaktır müracaat şahsen yapılacaktır adres yaşam hastanesi acil servis karsisi kitap park kirtasiye 054...
ELEMAN ARANIYOR
Hulusi efendi bulvarında bulunan avukatlık bürosunda çalıştırılmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat:0505 293 13 48