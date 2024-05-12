Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, şiddet olayları başta olmak olmak üzere hayatını kaybeden eğitim neferleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul-Eyüpsultan’da, özel bir lisenin müdürü İbrahim Okutgan’ın, 17 yaşındaki Y.K. adlı Iraklı öğrencinin silahlı saldırısıyla hayatını kaybetmesi, ülke genelindeki eğitimcilerin ve toplumun büyük tepkisi ile karşılandı. Öğretmenler, cuma günü alanlara inerken Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de Okutgan başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm eğitim neferleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte kıldıkları gıyabi cenaze namazı sonrası ellerini semaya açıp dua etti.

Okul müdürü Murat Pamuk, eğitimcilere yönelik şiddetin son bulması gerektiğine vurgu yaptı.

Pamuk, "İbrahim Okutgan müdürümüz başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm eğitim neferlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve bütün eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz” dedi.