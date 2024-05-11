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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TFF 1. Lig’e yükselen takımlara tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen Eyüpspor ve Göztepe Spor Kulübünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TFF 1. Lig’e yükselen takımlara tebrik mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen takımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

11 May 2024 - 20:49 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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