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Futbolcuları taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etti

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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor’un uçağına yıldırım düşmesinin ardından Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Kayserispor’umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, oyuncularımızın durumu iyi" açıklamasını yaptı.

Futbolcuları taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etti mask
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Kulüp Basın Sözcüsü Samet Koç sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor’umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

11 May 2024 - 19:14 İHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  İha

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