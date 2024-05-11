Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen çocuk, dengesini kaybederek yan taraftaki evin damına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler merdiven yardımıyla ulaştığı çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Güncel
Damdan dama düşen çocuğu itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş’ta oynarken bulunduğu damdan başka bir dama düşen çocuğu itfaiye kurtardı.
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11 May 2024 - 19:04 İHA Kahramanmaraş- Güncel Yazdır
Mahreç İha
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