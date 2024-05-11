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Damdan dama düşen çocuğu itfaiye kurtardı

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Kahramanmaraş’ta oynarken bulunduğu damdan başka bir dama düşen çocuğu itfaiye kurtardı.

Damdan dama düşen çocuğu itfaiye kurtardı mask
Damdan dama düşen çocuğu itfaiye kurtardı
Damdan dama düşen çocuğu itfaiye kurtardı
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Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen çocuk, dengesini kaybederek yan taraftaki evin damına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler merdiven yardımıyla ulaştığı çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

11 May 2024 - 19:04 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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