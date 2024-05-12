Rezerv alandaki çalışmalarla ilgili yeni gelişme

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, çalışmaların başladığı rezerv alan içerisindeki işyeri konteynerlerinin esnaflar mağdur edilmeden en yakın noktaya taşınacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Elbistan şehir merkezinin yeniden dizaynı ve tasarımı için hayata geçirdiği rezerv alan uygulamasının 3’üncü grup 1’inci etabı başladı. 716 konut ve 140 işyerini kapsayan bu etapla, Malatya Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi’nin arasında kalan bölgenin çehresi tamamen değişecek. Rezerv alanın çevresinde tel çitler çekildi. Çalışmalar, diğer iş makinelerinin yanı sıra kule vinçle de sürdürülecek.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, rezerv alanda başlayan çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaymakam Ataman, rezerv alanda kalan işyeri konteynerlerinin de taşınacağı bilgisini verdi.

Kaymakam Ataman, esnafların ticari faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için gereken tedbirlerin alındığını vurguladı.

Konteynerlerin yakın bölgeye taşınma işlemlerine başlandığını dile getiren Ataman, rezerv alandaki çalışmaların da en hızlı şekilde tamamlanması için sürecin Elbistan Kaymakamlığı’nca takip edildiğini söyledi.