Altun: “Yunanistan’la dostluğumuzu güçlendirecek her türlü girişime destek vermeye hazırız”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu’na katıldı. Her iki ülke arasındaki ilişkilere değinen Altun, “İki ülke ilişkilerinde istikrar ve barışın muhafazası birçok yönüyle iletişim ve medyada sağlıklı bilgi üretimine, üretilen bilgilerin sağlıklı dağıtım kanallarından dağıtılmasına bağlıdır. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi düşmanları değil, dostluğu arttırmanın tarafındayız, gayretindeyiz. Yunanistan’la da dostluğumuzu pekiştirecek ve güçlendirecek her türlü girişime destek vermeye hazırız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da düzenlenen Türk - Yunan Medya ve Akademi Forumu Paneline katıldı. Program açılış konuşmaları ile başladı. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyiannis’in panel için göndermiş olduğu video mesajın yayınlanmasının ardından Prof. Dr. Fahrettin Altun katılımcılara hitap etti.

“Türkiye ve Yunanistan’ın ortaya koyacakları iş birliği girişimleri bugün çok daha değerlidir”

Yunanistan ve Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin devam ettirilmesi gerektiğini belirten Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı Aralık ayının başındaki Atina ziyaretlerinde Türkiye ve Yunanistan arasında tüm dünyaya örnek gösterilecek iş birliklerinin kurulmasının önemini vurgulamışlardır. İkili ve bölgesel faydalarının yanı sıra bu iş birliği girişimlerinin küresel anlamda da ne denli kıymetli, ne denli anlamlı olduğunu zannediyorum söylemeye bile gerek yok. Sadece 2020 yılından bu yana yaşadığımız krizlere dönüp bakalım. Pandemi, gıda krizleri, tedarik zinciri krizleri, afetler vesaire. Yine bunları eklenen Rusya ve Ukrayna savaşı. Yine 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’de fütursuzca sürdürdüğü ve sadece Orta Doğu’yu değil, tüm dünya barışını tehdit eden saldırıları. Bugün bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda şunu açık ve net bir şekilde söylememiz gerekir ki biz tam anlamıyla bir küresel belirsizlik yaşıyoruz. Bu ortamda küresel alana baktığımızda önümüzde iki çıplak gerçeğin olduğunu görüyoruz. Birincisi küresel barış ve istikrarın son derece kırılgan olduğu bir dünyada yaşadığımız gerçeği. İkincisi ise insanlık olarak barış ve istikrarı korumaya muktedir bir Uluslararası sistem içinde yaşamadığımız. Türkiye ve Yunanistan gibi bölgesel aktörlerin kendi sorunlarını karşılıklı anlayış ve ulusal menfaatleri çerçevesinde üçüncü tarafların yönlendirmesine, vesayetine, baskısına ihtiyaç duymadan çözmeleri gereken bir dönemdeyiz. Tam da bu yüzden Türkiye ve Yunanistan’ın ortaya koyacakları iş birliği girişimleri bugün düne göre çok daha anlamlıdır, çok daha değerlidir. Bu tür girişimlerin büyük bir gayret ve samimiyetle teşvik edilmesi, desteklenmesi gerekir. Biz Türkiye olarak Yunanistan’la iyi komşuluk ilişkilerimizin bu potansiyelleri de göz önünde bulundurarak devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buna büyük bir önem atfediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in sorunlara yönelik ortaya koymuş oldukları iradeye değinen Altun, “7 yıl sonra ilk kez 7 Aralık 2023 tarihinde Atina’da gerçekleştirilen 5’inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantılarıyla iki ülke bu potansiyellerden faydalanma iradesini bizzat liderler düzeyinde ortaya koymuştur. Orada imzalanan 15 farklı iş birliği anlaşması ve Atina bildirgesi bu bu gerçeğin en önemli göstergedir. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanımız Sayın Miçotakis’in ortaya koydukları mevcut sorunların yapıcı diyalog, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönündeki irade de çok önemli bir unsurdur. İki ülke ilişkilerinde istikrar ve barışın muhafazası birçok yönüyle iletişim ve medyada sağlıklı bilgi üretimine, üretilen bilgilerin sağlıklı dağıtım kanallarından dağıtılmasına bağlıdır. Hakikat zemini bireyler arası ilişkilerde olduğu gibi ülkeler, devletler, hükümetler, milletler arasındaki ilişkinin de en sağlam dayanağıdır. Dolayısıyla iletişim ve medya alanında doğru bilgiye dayalı enformasyon akışlarının temini karşılıklı güven ortamının tesisi açısından olmazsa olmazdır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için iletişim ve medya alanında kurulacak ortaklıkları biz bu yüzden çok önemsiyoruz. Ve muhataplarımız da bu anlamda ortak adımlar atma gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“İki ülke ilişkilerinin olumsuz etkilenmesini engelleyecektir”

Medya ve iletişim alanında iki ülke arasında dezenformasyon konusunda yapılması gereken iş birliğine değinen Altun, “Medya ve iletişim alanında iş birliği yapabileceğimiz bir diğer konu ise dezenformasyonla mücadele veriyoruz. Günümüzün en büyük sınamalarından biri haline gelen dezenformasyon, sistematik yalan bilgi üretimi kendileriyle mücadele edilmesi gereken ciddi tehditlerdir. Bunlarla mücadele etmek, kamuoylarımızın yanlış bilgiyle zehirlenmesinin önüne geçecek. Bu da iki ülke ilişkilerinin olumsuz etkilenmesini engelleyecektir. Hiç kuşkusuz iletişim ve medyanın tüm imkanlarından istifade ederek Türk ve Yunan toplumları arasındaki etkileşimin yoğunluğunu artırmak yeni diyalog ve iş birliği fırsatlarını da karşımıza çıkaracaktır. Daha önce Atina’da gerçekleştirilen panel kapsamında da vurgulandığı üzere bu girişimin kurumsal bir diyalog zeminine oturmasını çok önemsiyoruz. Bu yönde gerçekleştirilecek bütün çalışmalara katkı vermeye de hazırız. Türk-Yunan medya ve akademik formu kapsamında hayata geçirilen paneller ikili ilişkilerimizde yeni fırsatları keşfetmemize yeni ufuklar kazanmamıza büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi düşmanları değil, dostluğu arttırmanın tarafındayız”

Son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye ve Yunanistan olarak aramızdaki ilişkileri bu ilişkilerdeki sorunlarımızı üçüncü taraflarla değil birbirimizle konuşmalıyız ve bunu yapıyoruz. Tarihsel tecrübe birbirimizle konuştuğumuzda iki ülke arasında olumlu bir havanın oluştuğunu, ilişkilerimizin yapıcı bir diyalog çerçevesinde ilerleme kaydettiğini ve nihayetinde iki devletin ve iki milletin de bundan fayda sağladığını göstermiştir. İki ülke de birbirlerinin hassasiyetlerine saygı duymalı Türk ve Yunan toplumları arasındaki güvenin oluşmasına katkı sunmalıdır. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi düşmanları değil, dostluğu arttırmanın tarafındayız, gayretindeyiz. Yunanistan’la da dostluğumuzu pekiştirecek ve güçlendirecek her türlü girişime destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.