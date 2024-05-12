Elbistan’da 1500 çocuk, geleneksel çocuk oyunları şenliğinde buluştu. Çocuklar, teknolojiye yenik düşerek unutulmaya yüz tutan oyunlarda hünerlerini sergilerken, yarışmalar kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Okul Sporları etkinlikleri çerçevesinde büyüklerimizin çocukluk oyunlarını yeni nesillere tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenledi. Elbistan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen şenliğe 1500 çocuk katıldı. Şenlikte mendil kapmaca, tombik, sek sek, yakan top ve halat çekme yarışmaları büyük çekişmeye sahne oldu.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, geleneksel çocuk oyunları şenliği ile geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkan, “Çocuklarımızı hareketsizlikten kurtarmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarımızı canlandırmak, yeni nesillere aktarmak amacıyla bu şenliği düzenliyoruz. 1500 çocuğumuz bu şenliğe katıldı. Çocuklarımız hem eğlendiler hem de yarışmanın tadını çıkardılar. Katılan ve dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Şenlik, ödüllerin dağıtılması ile sona erdi.