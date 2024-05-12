Ruhsatını yenilemeyen 4 bin 538 TL ödeyecek

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfeklerin ruhsat yenilenme süresine ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda; 1 Eylül’e kadar ruhsatı yenilenmeyen yivsiz tüfeklerin muhafaza altına alınacağı ve her bir tüfek için 4 bin 538 lira ceza uygulanacağı belirtildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nün duyurusunda; “Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 1 Eylül 2024 tarihine kadar yeniletmeleri gerekmektedir. Yenilenmeyen ruhsatnameler bu tarihten itibaren geçersiz sayılacak ve muhafaza altına alınarak her bir tüfek için 4 bin 538 lira para cezası uygulanacaktır. Tüfeğin bir ay içerisinde ruhsatlandırılmaması veya menşeine yarar belgenin ibraz edilmemesi halinde mülkiyeti kamuya geçirilecektir” denildi.