Formül Eğitim Kurumları’nda yaz kampı kayıtları başladı

Elbistan'da tecrübeli kadrosu ile her seviye öğrenciye hitap eden Elbistan Formül Eğitim Kurumlarında, yaz kampı kayıtları başladı.

24 Haziran- 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek yaz kampı hakkında bilgi veren Elbistan Formül Eğitim Kurumları Kurs Müdürü Abdullah Kebeli, “ Sınav hazırlık çalışmalarına yazdan başlamak isteyen öğrencilerimiz için 24 Haziran- 1 Eylül tarihleri arasında yaz kampı programı uygulayacağız. Ortaokul-lise ve mezun öğrencilerimize yönelik yaz kampımızda programlar 09.00 ile 17.00 saatleri arası yapılacaktır” dedi.

Kurs Müdürü Kebeli, “Elbistan Formül Eğitim Kurumları bünyesinde Anadolu ve Fen Lisesi okul, üniversite hazırlık (TYT-AYT), liselere giriş sınav hazırlık (LGS) 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik okula destek kurslarımız, yabancı dil hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir.

Elbistan’da eğitim faaliyetlerimiz okul ve kurs alanında uzun yıllardır davam etmektedir. Düzenli çalışıp gayret edip başarıya ulaşan tıp, hukuk, mimarlık, mühendislik, eğitim, sağlık ve diğer alanlarında üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz bizleri ve ailelerini gururlandırdı. Ayrıca bu yıl MSÜ sınavında Formül Kurs ve okul öğrencilerimizin yapmış oldukları Türkiye dereceleri de bizleri mutlu etmiştir. Bu başarılardan dolayı öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki ay yapılacak YKS ve LGS’de bu başarıların üzerine yenileri eklenecektir. Pandemi ve 6 Şubat depremleri sonrası bölgemizde eğitim-öğretim faaliyetleri daha da emek isteyen bir alan oldu. Ortaokul, lise ve üniversite hazırlık aşamasında olan öğrencilerimizin sınavlara iyi hazırlanmalarını ve okul başarılarını arttırmak için bizler de Elbistan’da üzerimize düşen vazifeleri, yeni dönemde de yapmak için emek harcayacağız. Yaz dönemi 10.11.12.sınıfa geçenler öğrenciler ve mezun öğrenciler için okula destek ve TYT-AYT sınav hazırlık çalışmalarımız yapılacaktır.5.6.7.ve 8.sınıfa geçen öğrencilerimiz için okula destek ve LGS hazırlık çalışmalarımız yapılacaktır şeklinde konuştu.

24 Haziran- 1 Eylül tarihleri arasında düzenleyecekleri yaz kampında sınav hazırlık ve okul müfredatı yanında haftada bir deneme sınavı yapacaklarını belirten Kebeli, “Sınav hazırlık çalışmalarına yazdan başlamak isteyen öğrencilerimiz için 24 Haziran- 1 Eylül tarihleri arasında yaz kampı programı uygulanacaktır. Ortaokul-lise ve mezun öğrencilerimize yönelik programlar 09.00 ile 17.00 saatleri arası yapılacaktır. Hafta içi 5 gün olacak yaz kampında sınav hazırlık ve okul müfredatı yanında rehberlik çalışmaları, haftada bir deneme sınavları düzenlenecektir. Ayrıca kampa katılan öğrencilerimiz kendilerine ait çalışma masalarından oluşan çalışma salonlarımızı haftanın 7 günü ücretsiz kullanabileceklerdir. Velilerimizi kurs kayıtları için Formül Kurs Merkezine bekliyoruz. Çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi almak için 0 544 694 59 83 ve 0 544 373 51 06 numaralı telefonlara ulaşılabilir” dedi.