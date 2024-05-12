Alpedo hizmet vermeye başladı

İşletmeciliğini Mustafa Özcan’ın yaptığı Elbistan Alpedo; farklı ambiyansı, konforlu atmosferi ve yenilenen kadrosu ile hizmet vermeye başladı.

Güzel vakit geçirebileceğiniz, özel tasarımlarıyla nezih bir ortamda doyumsuz sohbetlerin keyfine varabileceğiniz Elbistan Alpedo, Recep Tayip Erdoğan Millet Bahçesi girişinde misafirlerini ağırlamaya başladı. 'Doğanın en tatlı armağanı' sloganıyla misafirlerini ağırlamaya başlayan Elbistan Alpedo, başta Kahramanmaraş dondurması ve tatlı çeşitleri olmak üzere birbirinden leziz tatları Elbistan halkının beğenisine sunuyor.

İşletme sahibi Mustafa Özcan, sabahları sıcak poğaça ve simit çeşitlerinin yanı sıra patatesli, kaşarlı ve ıspanaklı kır pidesi çeşitleri, peynirli ve kıymalı su böreği çeşitlerini müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyledi.

Kahramanmaraş dondurması ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra kendi özel lezzetleri ile misafirlerinin damaklarında güzel tatlar bırakmayı amaçladıklarını belirten Özcan, “Kaliteli hizmet anlayışı, geniş ürün yelpazesi ve ailenizle güzel vakit geçirebileceğiniz ferah bir ortamda hizmet vereceğiz. Birbirinden leziz tatlı ve pasta çeşitlerini, sıcak ve soğuk içecek çeşitlerini vatandaşlarımızın damak zevkine sunacağız. Kaliteli hizmet anlayışı, geniş ürün yelpazesi ve ailenizle güzel vakit geçirebileceğiniz ferah bir ortamda misafirlerimizi ağırlayacağız. Kendi özel lezzetlerimiz olan çikolata kasası, pancake mix, dondurmalı Pate a Choux (Pataşu) ve dondurmalı polka ile misafirlerimizin damaklarında güzel tatlar bırakmayı amaçlıyoruz.

İşletmemizde sabahları sıcak simit ve poğaça çeşitlerinin yanı sıra, patatesli, kaşarlı ve ıspanaklı kır pidesi çeşitleri, peynirli ve kıymalı su böreği çeşitlerimiz ile misafirlerimize hizmet vereceğiz. Sabah saat 7.30’dan gece saat 24.00’e kadar açık olacak işletmemizde misafirlerimiz arkadaşları ve aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilecekler. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında hizmet veren Alpedo markasını Elbistan’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Usta şeflerimizin özenle hazırladığı birbirinden leziz ürünlerimizi tatmak için sizleri de işyerimize bekliyoruz” dedi.