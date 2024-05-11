Uydu görüntüleri yayınlandı, yağmur 3 gün daha sürecek

Son dönemlerin en yağışlı günlerini geçiren Elbistan’da, uydu görüntülerine göre yağmurun yeni haftada da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin ı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Elbistan’da ise, cumartesi günü gece saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli rüzgarın ardından sağanak yağış etkili oldu. Aralıklarla yer yer şiddetli yağan yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Rüzgar ve fırtına ise çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı apartmanların çatısından parçalar düşerken ağaçlar da fırtınaya dayanamadı.

Elbistan’da, 2 saat içinde metrekareye 11 kilogram yağış düştü. Yayımlanan uydu görüntüleri ise, meteorolojinin tahminlerini doğruladı. Uydu görüntülerinde Elbistan ve çevresinin yeni haftaya da yağışla başlayacağı görülüyor. Yağışların, hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise, kuzey yönlerden, yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.