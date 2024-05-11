Hacıoğulları Baklava 3. şubesi törenle açıldı

Elbistan’da pasta ve tatlı sektöründe 32 yıldır hizmet veren Hacıoğulları Baklava, hizmet ağını genişleterek kafe konseptinde olan üçüncü şubesini düzenlenen törenle hizmete açtı.

Özel konsepti ve nezih ortamı ile doyumsuz ve keyifli sohbet mekanı sunan Hacıoğulları Baklava, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde düzenlenen törenle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Tatlı ve pasta sektörünün simge isimlerinden biri haline gelen Hacıoğulları Baklava’nın açılış törenine Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ve davetliler katıldı.

Kesilen kurban ve yapılan duanın ardından işyerini açılış kurdelesini işletme sahiplerinden Ahmet Kadayıfçı ve Mücahit Kadayıfçı, protokol üyeleri ile birlikte kesti.

İşletme sahiplerinden Ahmet Kadayıfçı, şubelerinde kafe konseptinde hizmet vereceklerini belirterek, üçüncü şubelerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Baklavadan şöbiyete, bülbülyuvasından midye ve ballı kadayıfa kadar birçok tatlının yanında özel günleri daha da güzelleştirecek yaş pasta çeşitleri ile de müşterilerimize özel deneyimler sunduklarını ifade eden Kadayıfçı, “Hacıoğulları lezzetlerini ve değerlerini farklı bir ambiyansta yaşatacağımız 3. şubemizi açmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm ürünlerimizi, kendi imalathanemizde sağlıklı ve hijyenik bir şekilde en kaliteli malzemeleri kullanarak üretiyoruz. Kafe konsepti ile hizmet vereceğimiz 3’üncü şubemizde, birbirinden leziz tatlı ve pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dondurma çeşitleri ve fast food ürünlerimiz yer alıyor. Birbirinden lezzetli tatlılar, yaş ve kuru pasta çeşitlerimiz ve fast food ürünlerimizle misafirlerimizi nezih bir ortamda ağırlayacağız. Şubemizde su böreği ve serpme kahvaltı hizmeti de veriyoruz. Üçüncü şubemizde paket servis hizmetimizde mevcut. Müşterilerimiz birbirinden leziz tatlı, pasta ve fast food ürünlerimizi 0 344 413 7979- 0 546 199 99 69 numaralı telefonlardan sipariş verebilirler” dedi.

Açılışa katılanlara teşekkür eden Kadayıfçı, “Ceyhan Nehri’nin kıyısındaki modern ve zarif atmosferi eşliğinde misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Üçüncü şubemizin açılışına katılarak bizleri yalnız bırakmayan herkes teşekkür ediyorum. Birbirinden leziz tatlı ve pasta çeşitlerimizi tatmak isteyen tüm Elbistan ve bölge halkımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından davetlileri çeşitli ikramlarda bulunuldu.