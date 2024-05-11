Gurbetçinin otomobili tıra arkadan çarptı: 1 ölü

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Kaza, Kahramanmaraş-Narlı kara yolunun Aksu Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi E.Y’nin kullandığı K NG 2380 yabancı plakalı otomobil, aynı yönde seyreden A.B’nin idaresindeki 23 AEF 377 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı tırın altına girerek kağıt gibi ezildi. Kazada, otomobil sürücüsü E.Y., araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. E.Y’nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.