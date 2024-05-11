Hafız adayları için başvurular başladı

Elbistan Müftülüğü Bedir Efendi Hafızlık Kuran Kursu ve Ravza Hafızlık Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi almak isteyenler için başvurular alınmaya başladı.

Bedir Efendi Hafızlık Kuran Kursu, uzun yıllardır erkek hafız adaylarının yetişmesini sağlıyor. Açıldığı günden bugüne kadar çok sayıda hafız yetiştiren Bedir Efendi Hafızlık Kuran Kursu, yeni dönem için hafız adaylarını bekliyor. Kursa, 4,5 ve 6.sınıfı bitiren ve okulla birlikte hafızlık eğitimi alacak çocuklar kabul edilecek.

Kız çocuklarına yönelik hafızlık eğitimi veren Ravza Hafızlık Kuran Kursu ise 5,6,7 ve 8’inci sınıfları bitirmiş öğrencileri kabul edecek.

Her iki kursta da yıl kaybı olmadan örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi verilecek. Kurslara katılan öğrencilere okul takviye ders ve etüt programları da uygulanacak. Hafızlık adayları, sportif ve sosyal faaliyetlerle çeşitli oyun etkinlikleri sayesinde boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilecek. Kurslar tamamen ücretsiz olacak.