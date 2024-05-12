Başkan Bölükbaşı’ndan Anneler Günü mesajı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Annelerin, evlatlarını bir ömür yüreğinde taşıdığına dikkat çeken Başkan Bölükbaşı, “Bizleri dünyaya getiren, sabırla büyüten, iyi bir insan olmamız uğruna emek veren ve gayret gösteren, gerektiğinde bizim için canını hiçe sayan, en kıymetli varlığımız annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Başkan Bölükbaşı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Anneler yüreğindeki sonsuz sevgiyle sadece 9 ay karnında değil, bir ömür gönüllerinde taşır evlatlarını. Ömrü vefa ettikçe yavrusunun iyiliği için her şeyi göze alan, tüm zorluklara göğüs geren, şefkatiyle sarıp sarmalayandır anne. Bu sebeple bir evladın bu dünyadaki en değerli ve özel varlığı annesidir. Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren bize yol göstererek, bizleri en iyi şekilde yetiştiren annelerimiz kazandırdıkları milli ve manevi değerlerle yalnızca çocuklarının hayatının değil tüm toplumun en değerli mimarlarıdır. Yaşama dair bilgi ve deneyimlerini çocuklarına aktaran, çocuğunun kişiliğini adeta ilmik ilmik dokuyarak yepyeni bir şahsiyeti topluma kazandıran anneler bu vesileyle ulusların temelini oluşturan insanların ruhlarını inşa eder, toplumların geleneksel yapısının nesiller boyu sürmesine katkı sunarlar.

Cenneti annelerin ayaklarının altında tasavvur eden ve onların her şeyin en iyisi en güzeline layık olduğunu kabul eden kadim geleneğimiz, eli öpülesi annelerimizi daima baş tacı yapmıştır. Bu sebeple hiçbir evlat ömrü boyunca onlara asla saygıda kusur etmemeli, daima sevgi göstermelidir. Bu duygu ve düşüncelerle kutsal vatan topraklarımızı korumak uğruna şehitlik makamına eren annelerimiz ile aziz şehitlerimizin muhterem anneleri başta olmak üzere, fedakarlıklarıyla kalplerimizi ısıtan, şefkat ve merhametin vücut bulmuş hali olan tüm annelerimizin ve kalbinde annelik şefkati taşıyan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü tebrik ediyor ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”