Temeli atılan köy evleri için kurban kestiler

Elbistan’a bağlı Geçit Mahallesi’nde yapımına başlanan 37 köy tipi konutun temeli, şükür kurbanı kesilerek atıldı.

6 Şubat’taki depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan’ın kırsal mahallelerinde vatandaşların ihtiyacına göre yöresel mimariye uygun tek katlı köy tipi konutların bir kısmı tamamlanma aşamasına gelirken; yer seçim çalışması biten mahallelerde de temel kazıları başlıyor. İlçeye bağlı Geçit Mahallesi’ndeki afetzedelerin deprem endişesi taşımadan güvenle yaşayacakları evlerin temeli atıldı. Mahallede 37 köy tipi konutun inşasının başlaması dolayısıyla muhtar Ömer Özer’in girişimleriyle şükür kurbanı kesildi.

Mahalle muhtarı Ömer Özer, temeli atılan köy tipi konutların hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyen Özer, “Asrın felaketinde mahallemizde de büyük çaplı yıkım yaşandı. Çok şükür devletimiz ve milletimizin el birliği ile yaralarımızı sarıyoruz. Mahallemizdeki yıkılan ve ağır hasarlı evlerin yerine depreme dayanıklı 37 konutun yapımına başlandı. İnşallah bu evler de en kısa sürede tamamlanacak. Emek veren ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Biz de hem Allah’a şükrümüz olsun hem de bundan sonra böyle afetler yaşamayalım diye kurban kestik. Allah kabul etsin. Bundan sonra da böyle afetlerden bizleri ve tüm ülkemizi korusun” şeklinde konuştu.