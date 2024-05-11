Hukuk sisteminin işleyişine şahitlik ettiler

Yapraklı Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri, mesleki rehberlik faaliyetleri kapsamında hukuk sistemini daha yakından tanımak amacıyla düzenlenen okul gezisiyle Elbistan Adliyesi'ni ziyaret ettiler.

Öğrenciler, hukuki süreçleri yerinde gözlemleme fırsatı buldu ve adalet sisteminin nasıl işlediği konusunda bilgi edindiler.

Gezi kapsamında öğrenciler, adliyenin çeşitli bölümlerini ve mahkeme salonlarını ziyaret ederek hukukun farklı yönlerini keşfettiler. Ayrıca, adliyede görev yapan hakim, savcı, avukat, katip, mübaşir ve diğer meslek gruplarıyla bir araya gelerek sorularını bu meslek grubu mensuplarına sorma şansı elde ettiler.

Öğrencilerin sınıf rehber öğretmenliğini yapan okulun matematik öğretmeni Beyza Avcı, “ Meslek seçiminin ileri yaşlara bırakılmasının olumsuz sonuçlar doğurduğu gerçeğinden hareketle bugün yapılan bu gezinin öğrencilerim üzerinde önemli etkileri olacağını düşünüyorum. Gezinin gerçekleşmesini sağlayan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İsmail Sarı’ya, Elbistan Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fatih Çetin’e, okul idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.