11 May 2024 - 12:42- Politika G:

Bakanı Kacır, engelleri aşan ilk Türk uzay mühendisini tebrik etti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6 yaşına kadar konuşamayan fakat azmiyle şu anda Türkiye’nin ilk uzay mühendislerinden biri olarak çalışan Turgay Karakaş’ı tebrik etti.

Bakanı Kacır, engelleri aşan ilk Türk uzay mühendisini tebrik etti mask
Bakanı Kacır, engelleri aşan ilk Türk uzay mühendisini tebrik etti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, engelleri aşarak başarıya ulaşan ve Türkiye’nin ilk uzay mühendislerinden biri olan Turgay Karakaş’ın başarısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kacır paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bakanı Kacır, engelleri aşan ilk Türk uzay mühendisini tebrik etti
Bakanı Kacır, engelleri aşan ilk Türk uzay mühendisini tebrik etti

“Engelleri sevgiyle, özgüvenle, bilimle, teknolojiyle aşıyoruz. Çalışma arkadaşımız Turgay Karakaş belki 6 yaşına kadar hiç konuşamadı, ama şimdi hepimiz başarılarıyla onu konuşuyoruz. Yılmadı; azmi ve çalışkanlığıyla TÜBİTAK SAGE’ de Türkiye’nin ilk uzay mühendislerinden biri oldu.”

11 May 2024 - 12:42 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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