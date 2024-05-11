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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi mask
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri yer aldı.

# Türkiye

11 May 2024 - 12:10 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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