Fırtına, işçilerin kaldığı konteynerleri devirdi: 5 yaralı

Elbistan’da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, konut projesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerleri devirdi. Kağıt gibi savrulan ve parçalanan konteynerlerdeki 5 işçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki TOKİ deprem konutları şantiye sahasına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkisini arttıran rüzgar, fırtınaya döndü. Şantiye sahasında işçilerin kaldığı 5 konteyner, şiddetli fırtınaya dayanamadı. Konteynerler, metrelerce yüksekten yola düşerek adeta kağıt gibi ezildi. Parçalanan konteynerlerin içindeki eşyalar da çevreye saçıldı. Olayda 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay mahalline çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.