Kaldığı çadırın yanında cansız bedeni bulundu

Elbistan’a mevsimlik işçi olarak il dışından gelen 47 yaşındaki şahıs, kaldığı çadırın 100 metre ilerisinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Hasankendi Mahallesi’nin Çilingir çayırı olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, mevsimlik işçi olarak il dışından Elbistan’a gelen 47 yaşındaki Ümit Kartal, gece saatlerinde kaldığı çadırdan ayrıldı. Kartal’ın geri dönmemesi üzerine aramaya çıkan eşi, kocasını çadırdan yaklaşık 100 metre uzaklıkta yerde hareketsiz şekilde buldu. Kartal, özel araçla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada acil serviste yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmayan Kartal’ın cansız bedeni, ölümünün şüpheli görülmesi üzerine otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri, Kartal’ın cansız bedeninin bulunduğu bölgede çalışma yaptı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.