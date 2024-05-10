- Asayiş

Yaralı olarak gittiği hastaneden kaçtı

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Malatya’da da ayağından silahla vurulmuş olarak hastaneye kaldırılan şahıs, bir süre sonra kayıplara karıştı. Polis yaralı şahsı kısa sürede kendisini vuran şahsın yanında yakaladı.

Yaralı olarak gittiği hastaneden kaçtı mask
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Önceki gün yaşanan olayda akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesinde ayağından silahla vurulan bir kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Burada tedavi altına alınan şahıs bir süre sonra hastaneden kaçarak izini kaybedince polis ekipleri yaralı şahsı aramaya başladı.

Sol bacağından yaralı olarak kaçan şahıs Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olan M.A.’nın yanında yakalandı.

Yaralı şahsın kendisini vuran şahsın yanında yakalanması ile ilgili emniyetten detaylı bir açıklama yapılmazken olayın kazaenmi yoksa saldırı sonucu mu yapıldığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

10 May 2024 - 22:36 İHA Malatya- Asayiş

Mahreç  İha

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