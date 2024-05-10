Hafif ticari araç, buğday tarlasına devrildi: 3 yaralı

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Elbistan-Ekinözü kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın buğday tarlasına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ekinözü ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Elbistan'dan Ekinözü istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Sürücünün çabası, aracı yolda tutmaya yetmedi. Araç, yol kenarındaki buğday tarlasına girerek devrildi. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.