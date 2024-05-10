Kurbanlık fiyatları da enflasyondan nasibini aldı

Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tekdemir, kurbanlık fiyatlarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Karkas et fiyatındaki artışa bağlı olarak kurbanlıkta geçtiğimiz yıla oranla ciddi artış görüldüğünü dile getiren Tekdemir, büyükbaş kurbanlıkta hisse fiyatlarının da 20 ila 25 bin lira arasında küçükbaşta ise 15 bin liraya yaklaştığını söyledi.

Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tekdemir, kurbanlıklar için uygulanacak fiyatların belirlendiğini dile getirdi.

Ülkedeki ekonomik durumun, besicilerin ve hayvan yetiştiricilerini de büyük ölçüde etkilediğini hatırlatan Tekdemir, bunun da fiyatlara yansıtıldığını vurguladı.

Kurbanlık fiyatlarında üreticinin verdiği emeğin yanında girdi fiyatlarının belirleyici olduğunu anlatan Tekdemir, “Kurban Bayramına sayılı günler kala tavsiye niteliğindeki fiyatlarımızı belirlemiş bulunuyoruz. Fiyatlarda önemli bir artış olduğu kamuoyunun da malumu. Geçtiğimiz yıl 150 lira olarak açıklanan dananın canlı kilogramı bu yıl 240 lira olacak. Kilo başı 90 liralık bir artış söz konusu. Damızlık değeri olmayan düvenin de 140 lira olan canlı kilogram fiyatında 70 liralık artış var. Damızlık değeri olmayan düvelerde de 70 lira bir zam uygulandı. Toklu dediğimiz erkek koyun fiyatını da da kilo başı 220 lira olarak tavsiye kararı aldık. Kısır koyun için de kilo başına 190 lira fiyat belirledik” dedi.

Yoğun alışverişin önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade eden Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tekdemir, “Vatandaşlarımız yavaş yavaş kurbanlık alışverişine başladı. Bayram yaklaştıkça da bu oran artacak. Şuanda ortalama fiyatlar oluşuyor. Büyükbaşta hisse için hayvanın durumuna göre 20 ila 25 bin lira arasında bir fiyat ortalaması var. Küçükbaşta ise, yine hayvanın durumuna göre 15 bin liraya kadar ulaşan rakamlar söz konusu.

Vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek sayıda kurbanlık bulunuyor. Kurbanlık sayısında herhangi bir sıkıntı yok. Alıcı ve üreticilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.