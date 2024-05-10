HEM’den Anneler Günü için anlamlı hediye

Elbistan Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Bu özel günün anısına anneler için el emeği göz nuru ile anahtarlıklar hazırlanırken Şehit Uzman Çavuş Kemal Özdoğan’ın annesine de özel bir hediye takdim edildi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Bayram Alış, Anneler Günü dolayısıyla kurumdaki kurslarda eğitim gören ve çalışan annelerin bu anlamlı gününü kutlamak istediklerini söyledi.

Bu amaçla, usta öğreticiler Hale Hanım Berktaş, Ayşegül Aptik Çıtak ve Sevdal Kaya’nın el emeği göz nuru ile 750 anahtarlık yaptığını belirten Alış, “Kurs hocalarımız tarafından özenle yapılan 750 adet anahtarlık annelerimize hediye edildi. Ayrıca şehidimiz Kemal Özdoğan’ın annesi Saniye Özdoğan için de anlamlı bir tablo hazırladık. Şehit evladının yaşamından karelerin yer aldığı tabloyu, ‘Ne seni unutacak kadar zaman geçecek nede geçen zaman seni unutmaya yetecek’ sözüyle de anlamlı kılmak istedik” dedi.

Alış, “En değerli varlığımız, yaşamın her türlü sıkıntısına rağmen şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimizdir. Bizlere dürüst, onurlu, ahlaklı ve iyi bir insan olabilmeyi öğreten, her yaşımızda bizden ilgisini ve desteğini esirgemeyen annelerimize tüm kalbimle şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete uğurladığımız annelerimize Allah’tan rahmet, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere hakları asla ve asla ödenmeyecek tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anneler de, HEM’in hazırladığı hediye için teşekkür etti.