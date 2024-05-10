Esnaflar, rezerv alanda parsel bazlı uygulama istedi

Elbistan’da esnaflar, rezerv alan sınırları içerisinde kaldığı için yıkılması gündeme gelen binaların kurtuluşunun parsel bazlı uygulamadan geçtiğini dile getirdiler.

Sağlam binaların yıkılması sonucu oluşacak mağduriyete vurgu yapan esnaflar, seslerinin özellikle de siyasilerce duyulmadığına dikkat çektiler.

Malatya Caddesi’ndeki Dünya İş Merkezi’nin depremde hasar almamasına rağmen rezerv alan sınırları içerisinde projenin bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle yıkılması planlanıyor. Bu iş merkezindeki esnaflar ve ticari firmalar, çeşitli platformlarda sağlam olan binanın yıkılmaması için uğraş veriyor. Seslerini duyurmaya çalışan esnaflar, bir kez daha basın açıklaması yaptı.

25 ofis ve 11 işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde faaliyet gösteren esnaflar ve diğer ticari firmalar adına değerlendirmelerde bulunan lokantacı Kadir Küçük, uygulamada değişikliğe gidilmesi çağrısında bulundu.

Küçük, rezerv alan uygulamasının, ada bazlı değil de parsel bazlı yapılmasının sağlam binaları yıkılmaktan kurtaracağını ve ticari yaşamın da sekteye uğramayacağının altını çizdi.

Binalarının geleceğine dair resmi bir bilgi verilmemesini ya da açıklama yapılmamasını eleştiren Küçük, “Bu kadar insan ‘sonumuz ne olacak’ derken hiç kimse de çıkıp bize net bir şey söylemiyor. İnsanlar önlerini göremez halde ve umutsuzluk içinde daha ne kadar bekleyecek” dedi.

“Yaşadığımız felakette bizim işyerimiz, hasar almadı. Depremde de afetzedelerimize kucak açtık. Aylarca ikramlarda bulunduk ve yaralarını sarmanın çabası içinde olduk. Ama şimdi oldubittiyle karşı karşıyayız. İşyerlerimiz, sağlam olmasına rağmen yıkılacak deniliyor. Biz, bu kararın gözden geçirilmesini istiyoruz. Buralarda ticaret devam ediyor. Çalışanı, işvereni yüzlerce kişi buralarda ekmeğinin peşinde. Buradaki hayatı durdurmak ve bu yaşamı görmezden gelmek, telafi edilmesi zor sonuçlar doğuracak. Bu alanda çalışan insanlar işsiz kalacak. Esnaflarımızın hepsi borçlu. İşyerleri olmazsa bu borçlar nasıl ödenecek? Ayakta durmakta zorlanan esnaf bir darbe daha alacak” ifadelerini kullandı.

Karşı karşıya kaldıkları bu durumda kendilerini en çok üzen şeyin muhatap bulamamak ve sahipsiz bırakılmak olduğunun altını çizen Küçük, “Bölge milletvekillerimiz sesimizi duymuyor. Derdimizi anlatacak kimseyi bulamıyoruz. Böylece sahipsiz şekilde çığlığımızı duyurmaya çalışıyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Buradaki hiç kimse ekmeğini, geleceğini karanlığa bırakmak istemiyor” şeklinde konuştu.