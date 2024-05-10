Tarım Komisyonu, hayvancılık ve tarımın geleceğini istişare etti

Elbistan Belediyesi Kırsal Alan, Tarım ve Hayvan Komisyonu üyeleri, hayvancılığın gelişmesi, yaşanan sorunlar ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıkların tamamlanması için bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Komisyon üyeleri, bu çerçevede Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tekdemir, Toprak Mahsulleri Ofisi Elbistan Ajans Amiri Miraç Mert ile bir araya geldi.

Kırsal Alan, Tarım ve Hayvan Komisyonu üyelerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, “Bölgemizin tarım ve hayvancılık sektörünü desteklemek ve geliştirmek amacıyla yoğun bir çalışma dönemine gireceğiz. Elbistan Belediyesi Tarım Komisyonu, hayvan borsasının mevcut sorunlarını tespit etmiş ve çözüm önerileri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle hayvan ticaretindeki düzenlemeler ve altyapı eksiklikleri üzerinde durularak, borsadaki işlemlerin daha verimli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurban kesim noktalarının belirlenmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun olarak kolay ulaşım sağlayabilecekleri ve hijyenik şartların sağlandığı kesim noktalarını oluşturacağız. Bu sayede kurban ibadetinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesini hedefliyoruz.

Tarım Komisyonu olarak, bölgemizin tarım ve hayvancılık alanında daha iyi bir konuma gelmesi için yapılması gereken çalışmaları belirlemekteyiz. Altyapı eksiklikleri, eğitim ve bilinçlendirme programları ile ilgili projeler geliştiriyoruz. Bu sayede üreticilerimizin verimliliklerini artırmak ve ekonomik olarak daha güçlü bir tarım sektörü oluşturmak istiyoruz.

Elbistan Belediyesi Tarım Komisyonu olarak, bölgenin tarım ve hayvancılık sektörünü desteklemek adına tüm bu çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğimizi ve vatandaşlarımızın beklentilerine uygun hizmetler sunmak için çalışacağımızı taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullandı.