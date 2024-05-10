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Ezgi Özcan, Sezen Aksu’nun şarkısı ile yaza damga vuracak

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Katıldığı ‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla gönülleri fetheden Elbistanlı sanatçı Ezgi Özcan, müzik dünyasının duayeni Sezen Aksu’nun ‘Herkes Yaralı’ adl...

Ezgi Özcan, Sezen Aksu’nun şarkısı ile yaza damga vuracak mask
Ezgi Özcan, Sezen Aksu’nun şarkısı ile yaza damga vuracak
Ezgi Özcan, Sezen Aksu’nun şarkısı ile yaza damga vuracak
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Katıldığı ‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla gönülleri fetheden Elbistanlı sanatçı Ezgi Özcan, müzik dünyasının duayeni Sezen Aksu’nun ‘Herkes Yaralı’ adlı şarkısını seslendirdi.

Geçtiğimiz günlerde doçentlik ünvanını alan akademisyen Elbistanlı sanatçı Ezgi Özcan, yeni şarkısına klip çekti.

Sezen Aksu’ya ait ‘Herkes Yaralı’ adlı şarkıyı seslendirerek yaza hızlı bir giriş yapan Özcan’ın, çektiği klip de tüm dijital platformlarda yayınlandı.

‘Sezen Aksu şarkısı okumak büyük gurur’ diyen Elbistanlı sanatçı Ezgi Özcan, “Seslendirdiğim şarkı, Sezen Aksu’nun gözyaşı döktüren ve yaralara dokunan duygusal eserlerinden birisidir” dedi.

Yaz aylarında peş peşe üç yeni şarkı daha yayınlanacağının müjdesini veren Ezgi Özcan, bu kez buğulu sesi ve duygusal yorumu ile ses getirecek.

# Türkiye, yaralı

10 May 2024 - 15:18 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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