Halk Et Tanzim’de yoğun ilgi gören kampanya uzatıldı

Elbistan’da, Halk Et Tanzim firması, ‘mutfaklarda etsiz yemek pişmesin’ sloganıyla başlattığı şok indirim kampanyasını yoğun ilgi nedeniyle uzatma kararı aldı.

Firma yetkilisi Kasap Emrah, kampanya ile Elbistan’ın dört bir yanına ulaştıklarını belirterek, “Halkımız kaliteyi uygun fiyatla buluşsun diye şok kampanyamızın süresini uzattık” dedi.

Her keseye uygun büyük ve küçükbaş kurbanlık satışlarına da devam ettiklerini belirten Halk Et Tanzim yetkilisi Kasap Emrah, “Kurban kesmek isteyen hemşerilerimize de gereken kolaylığı sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Bir iyilik hareketi ve dayanışma zinciri başlattıklarını vurgulayan Kasap Emrah, “Artan fiyatlar nedeniyle evlerine et götüremeyen hemşerilerimiz için bir dayanışma zinciri başlatmıştık. İşyerimizdeki ürünlerde cüzi bir kar payı ile vatandaşlarımız evlerinde yemeklerini etsiz pişirmesin istedik. Şok kampanyamız, kısa bir süre için geçerli olacaktı. Firmamızın bütçe imkanlarını göz önünde bulundurarak bu kararı almıştık.

Ancak halkımızın büyük bir ilgisi ile karşılaştık. MÜSİAD-DEİK Konteyner Yaşam Alanı içinde hizmet vermemize rağmen Elbistan’ın dört bir yanından gelen müşterilerimizin ilgisini görmek, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bizlere gösterdi. Biz de; bu ilgiye teşekkür mahiyetinde kampanyamızı uzatma kararı aldık. Dana sarma 375, dana parça 480 TL olarak tezgahımızda satışa devam ediyor. Yine sucuk fiyatımız da 450 TL” ifadelerini kullandı.

‘Hemşerilerimizin aile bütçelerine bir nebze olsun katkımız olduysa ne mutlu bize’ diyen Kasap Emrah, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık satışlarımız da sürüyor. Özenle seçilmiş büyük ve küçükbaş kurbanlıkları, her bütçeye uygun olarak bulunduruyoruz. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen hemşerilerimize gerekli kolaylığı sağlamaya hazırız.

Hem et alışverişini hem de kurbanlık alışverişinde bizleri tercih eden tüm hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra da benzer kampanya ve çalışmalarla halkımızın yanında olmaya onları enflasyona ezdirmemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.