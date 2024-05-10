Uzmanından YKS öncesi adaylara tavsiyeler

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bir ay kala yapılacak en etkili çalışmanın bol deneme sınavı çözme ve deneme sınavında yapılamayan soruların çözümü üzerinde hızlı konu tekrarı olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uzmanlar, adayların sınava son bir ay kala bol soru çözmesini, ders çalışmak kadar mental ve fiziksel sağlığa da dikkat etmesini tavsiye ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak yapılacak ve 3 milyonun üzerinde adayın gireceği YKS öncesi, öğrencilerin son bir ayı nasıl değerlendirmesi gerektiği ve dikkat etmesi gerekenlerle ilgili önerilerde bulundu.

YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 2024 sınavıyla ilgili güncel gelişmelere işaret eden Ertuğrul Tut, geçen sene deprem nedeniyle 12. Sınıf 2. Dönem müfredatında yer alan bazı konuların YKS'den çıkarılmasına rağmen bu konuların bu sene tekrar sınav müfredatına alındığını hatırlattı.

- "Yapılamayan sorular çok daha önemli"

YKS'ye hazırlanan adaylar için son bir ay kala etkili bir çalışma programı nasıl oluşturulacağı konusunda Tut, "YKS'ye bir ay kala yapılacak en etkili çalışma, bol deneme sınavı çözme ve deneme sınavında yapılamayan soruların çözümü üzerinde hızlı konu tekrarıdır. Bu deneme sınavları, en yakın tarihten başlayarak sınav sorularını çözmek de olabilir. Bir deneme sınavında yapılabilen sorular değil, yapılamayan sorular çok daha önemlidir. Konu eksiğini gösteren ve farklı soru tiplerine çözüm üretebilme yapılamayan soruların, çözüm mantığını kavramak önemlidir." tavsiyelerinde bulundu.

YKS sınavında başarılı olmak için "Şu taktik çok olumlu bir sonuç verir." denilemeyeceğini vurgulayan Ertuğrul Tut, bazı önemli nüansların adayların bu yarışta öne geçmesini sağlayabileceğini, YKS'nin bir sıralama sınavı olması nedeniyle dönem boyu çok iyi hazırlanan adayların, sınav esnasında ufak hatalarla hüsrana uğrayabildiğini hatırlattı.

Adayların kendilerine en uygun taktiği geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Tut, şunları kaydetti:

"Adaylar, hangi branştan başlamaları gerektiğini çözecekleri deneme sınavları ile belirleyebilir. Sınavın süreli olduğu unutulmamalı. Bununla beraber sınav esnasında zaman planlaması da oldukça önemli. Son yıllarda ÖSYM'nin en önemli özelliği, hazırlanan soruların adaylara zaman kaybettirici olması. Aslında burada ÖSYM, adayın zaman kontrolünü de ölçmüş oluyor. Zaman kontrolünü sağlayan adayların daha başarılı olma ihtimali de bu sebeple artıyor. Deneme sınavlarının bir başka önemi de zaman kontrolü ve strateji belirlemede ortaya çıkıyor."

- "Sınavda karın ağrısı ve ellerde terleme, başarıyı etkiliyor"

YKS'de başarılı olmak için sadece ders çalışmanın yeterli olmadığını, mental ve fiziksel sağlığa da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Tut, "Çok yoğun bir çalışma, sınava eksiksiz girileceği hissiyatını oluşturabiliyor. Fakat sınav öncesi adayın motivasyonu ve konsantrasyonu, sınavın gidişatını da belirliyor. Kaygı düzeyinin aşırı yükselmesi, fiziksel bazı problemleri beraberinde getiriyor. En belirgin özellikler, sınav esnasında motivasyon kaybı, konsantrasyon eksikliği, ellerde ve vücudun farklı bölgelerinde aşırı terleme, baş ve karın ağrısı, mide bulantısı gibi problemler, sınav başarısını da etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitede bölüm tercihinin öneminden bahseden Tut, adayların, sürecin sınav sonrası bittiğini düşünerek, üzerindeki yorgunlukla üzerine fazla düşünmeden ve kendilerini sorgulamadan meslek seçimi yaptıklarını ve en fazla hatanın, bu aşamada yaşandığını vurguladı. Tut, bu aşamada sınavı kazanan adaylara kendisi ile dertleşmesi, kendini tanıyarak ve ne istediğini bilerek seçeceği meslek ile ilgili hayal kurması önerisini yaptı.

Popüler mesleklerin modasının geçebileceğini hatırlatan Tut, "Maalesef toplumsal yapımız ve eğitim müfredatımız, öğrencilerin kendini tanımasına çok fırsat vermiyor. Kendini tanımadan yapılan meslek seçimi de mutsuz bir eğitim hayatı ve mutsuz bir meslek hayatı anlamına geliyor." yorumunu yaptı.