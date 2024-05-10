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Göbeklitepe’de ziyaretçiler Haidouti Orkestrası eşliğinde halay çekerek eğlendi

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Paris merkezli Haidouti Orkestrası, Şanlıurfa Göbeklitepe’de müzikseverlerle buluştu. Ziyaretçiler, şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Göbeklitepe’de ziyaretçiler Haidouti Orkestrası eşliğinde halay çekerek eğlendi
Göbeklitepe’de ziyaretçiler Haidouti Orkestrası eşliğinde halay çekerek eğlendi
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Paris merkezli Brass grubu Haidouti Orkestrası, 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe’de sahne aldı. Fransa, Yunanistan ve Türkiye’den müzisyenlerin yanı sıra Romanya ve Sırbistan’dan çingene müzisyenleri de barındıran topluluk, Urfa Türküleri seslendirdi.

Göbeklitepe’de ziyaretçiler Haidouti Orkestrası eşliğinde halay çekerek eğlendi
Göbeklitepe’de ziyaretçiler Haidouti Orkestrası eşliğinde halay çekerek eğlendi
Göbeklitepe’de ziyaretçiler Haidouti Orkestrası eşliğinde halay çekerek eğlendi

Şanlıurfa’ya gelen müzik topluluğu, Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu müziğini sahneye taşıdı. Güçlü ritimler, ateşli akordeon ve tutkulu vokalleri ile ünlü grup, UNESCO Kültür Mirası Listesinde yer alan Göbeklitepe’de müzikseverlerle buluştu.

Göbeklitepe’yi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, gurubun seslendirdiği müziklere eşlik etti. Gurup üyeleri, Göbeklitepe’de Urfa Türkülerini seslendirdi. Grup üyelerinin seslendirdiği türkülere turistlerde eşlik ederek halay çekti.

Müzik şölenine katılan ziyaretçiler, çok eğlendiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

10 May 2024 - 12:46 İHA Şanliurfa- Çevre

Mahreç  İha

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