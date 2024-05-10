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MSB: “17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.

MSB: “17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi” ifadelerini kullandı.

MSB: “17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”

10 May 2024 - 12:44 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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