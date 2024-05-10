10 May 2024 - 11:34- Spor

Türkiye Drift Şampiyonası için geri sayım başladı

Apexmasters 2024 Türkiye Drift Şampiyonası için geri sayım başladı. Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından birçok sponsorun katkılarıyla düzenlenecek olan sezonun ilk drift randevusu için hazırlıklar tamamlandı.