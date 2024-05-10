10 May 2024 - 11:34- Spor G:

Türkiye Drift Şampiyonası için geri sayım başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Apexmasters 2024 Türkiye Drift Şampiyonası için geri sayım başladı. Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından birçok sponsorun katkılarıyla düzenlenecek olan sezonun ilk drift randevusu için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye Drift Şampiyonası için geri sayım başladı mask
Türkiye Drift Şampiyonası için geri sayım başladı
Türkiye Drift Şampiyonası için geri sayım başladı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kapı kapıya devir çeviren profesyonel drift araçları, duman dumana lastikler, keskin virajlar ve hızın doruklarında nefes kesen mücadeleler 12 Mayıs pazar günü saat 12.00’den itibaren TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde yaşanacak. Türkiye Drift Şampiyonası ve yeni başlayan pilotlara açık TOSFED Drift Kupası’nın ilk yarışları için detaylı bilgi www.apexmasters.com adresinde yer alıyor.

Türkiye Drift Şampiyonası için geri sayım başladı
Türkiye Drift Şampiyonası için geri sayım başladı
Türkiye Drift Şampiyonası için geri sayım başladı

10 May 2024 - 11:34 İHA Kocaeli- Spor

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL