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Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 5 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre,...

Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 5 şüpheli tutuklandı
Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 5 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ehliyet sınavlarında kopya düzenekleri olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 5 kişinin, ehliyet sınavlarına giren adayların vücutlarına gizledikleri kulaklık ve gizli kamerayla kopya çektirerek ehliyet almasını sağladığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda kopya düzeneği hazırlayan 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili polisin çalışmaları sürüyor.

# ehliyet, kopya düzeneği, Mersin, Sınav, tutuklama

10 May 2024 - 11:13 AA Mersin- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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