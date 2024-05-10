13 kilogramlık dev mantar bulundu

Baskil ilçesinde bağlı Karagedik köyü sakinleri tarlada kayaya benzer bir cisim fark etti. Köy sakinleri, incelemelerinde bunun büyük bir mantar olduğunu gördü. Zehirsiz olduğu ve yenilebildiği bildirilen dev mantarı tartan köy sakinleri, 13 kilogram ağırlığında olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.