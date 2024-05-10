- Çevre

13 kilogramlık dev mantar bulundu

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Elazığ’da vatandaşların bulduğu 13 kilogram ağırlığındaki dev mantar görenleri hayretler içinde bıraktı.

13 kilogramlık dev mantar bulundu mask
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Baskil ilçesinde bağlı Karagedik köyü sakinleri tarlada kayaya benzer bir cisim fark etti. Köy sakinleri, incelemelerinde bunun büyük bir mantar olduğunu gördü. Zehirsiz olduğu ve yenilebildiği bildirilen dev mantarı tartan köy sakinleri, 13 kilogram ağırlığında olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

13 kilogramlık dev mantar bulundu

13 kilogramlık dev mantar bulundu

10 May 2024 - 11:07 İHA Elaziğ- Çevre

Mahreç  İha

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