Baskil ilçesinde bağlı Karagedik köyü sakinleri tarlada kayaya benzer bir cisim fark etti. Köy sakinleri, incelemelerinde bunun büyük bir mantar olduğunu gördü. Zehirsiz olduğu ve yenilebildiği bildirilen dev mantarı tartan köy sakinleri, 13 kilogram ağırlığında olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
- Çevre
13 kilogramlık dev mantar bulundu
Elazığ’da vatandaşların bulduğu 13 kilogram ağırlığındaki dev mantar görenleri hayretler içinde bıraktı.
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