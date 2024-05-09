Afşin ilçesindeki Mağaragözü Çayı göçmen kuşlarla renklendi. Güzergâhı boyunca çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle birlikte doğal bir güzellik sunan Mağaragözü Çayı, başta angut kuşları olmak üzere balıkçıl ve leyleklerle görsel şölen oluşturdu.
- Güncel
Mağaragözü Çayında göçmen kuşlar görsel şölen oluşturdu
Mağaragözü Çayında göçmen kuşlar görsel şölen oluşturdu.
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09 May 2024 - 19:24 İHA Kahramanmaraş- Güncel Yazdır
Mahreç İha
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