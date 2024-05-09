CHP, MYK Toplantısını Soma’da yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2014 yılında 301 işçinin hayatını kaybettiği 13 Mayıs Soma maden faciasının 10. yıl anma törenleri kapsamında Soma’ya geliyor. Özel’in Genel başkan olduktan sonraki Soma’ya ilk ziyaretinde CHP MYK Üyeleri ile çok sayıda CHP’li vekilin de eşlik etmesi bekleniyor.

Soma ziyaretine CHP’den Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur’u ziyaret ederek başlayacak olan Özel ve beraberindeki heyet daha sonra Emin Hıdır Bey Camiinde yapılacak olan Hatim Duası ve Mevlit programına katılacak. CHP Soma İlçe Başkanlığında yapılacak olan CHP MYK Toplantısının ardından maden şehitlerini anma yürüyüşüne katılacak olan Özel ve CHP heyeti daha sonra Soma Maden Şehitliğini ziyaret edecek. Maden şehitlerinin ailelerinin onuruna akşam yemeği düzenleyecek olan Özel Soma’daki son programında Gündüz Beder Kültür Merkezinde Soma Belgeseli gösterimine katılacak.