09 May 2024 - 14:54 - Ekonomi

Trafik sigortasında haziran ayı azami prim artış oranı yüzde 3,25 oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında haziran ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,25 olarak belirledi.