Rezerv alanda ilk kazma: Tel çitler çekildi, kule vinç kuruluyor

Elbistan’da, asrın felaketinin büyük yıkıma yol açtığı yerlerden biri olan Malatya Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi arasındaki bölgeyi yeniden ayağa kaldıracak rezerv alan için ilk kazma vuruldu.

Yüklenici firma, 1 milyar 834 milyon lira harcanacak projede şantiye çalışmalarına başladı. Rezerv alanın çevresi tel çitlerle çevrilirken inşaatta kullanılacak kule vincin kurulumuna da başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen yerlerde şehir merkezlerinin yeniden dizaynı ve tasarımı için başlattığı rezerv alan uygulamasının 3’üncü grup 1’inci etabı başladı. 716 konut ve 140 işyerini kapsayan bu etapla, Malatya Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi’nin arasında kalan bölgenin çehresi tamamen değişecek.

Yüklenici firma, bir süre önce başladığı şantiye kurulumunda sona yaklaştı. Rezerv alanın çevresinde tel çitler çekildi. Çalışmalar, diğer iş makinelerinin yanı sıra kule vinçle de sürdürülecek. Aynı zamanda iş makineleri, kırıcı tabir edilen aparatlarla temel betonlarını da sökmeye başladı. Çalışmalar çerçevesinde Kümbet Caddesi’ni Malatya Caddesi’ne bağlayan Manas Caddesi trafiğe kapatılacak.

Firmanın önümüzdeki günlerde personel ve iş makinesi sayısını arttırması ve çalışmaları daha da hızlandırması bekleniyor. Projenin tamamlanması için tanınan 300 günlük süre ise işliyor.