Zincirleme kazada, kargo kamyoneti araçların üstüne çıktı: 2 yaralı

Elbistan’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan kargo aracı, kendisine çarpan araçla park halindeki otomobilin üstüne çıktı.

Kaza, Kışla Caddesi’nde meydana geldi. Yeşilyurt Mahallesi istikametine seyir halinde olan kargo aracı, sola dönüş yapmak istediği sırada karşı şeritten hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kargo kamyoneti, kendisine çarpan hafif ticari araçla park halindeki otomobilin üzerine çıkarak askıda kaldı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Park halindeki otomobilinde bekleyen sürücü ise kazayı büyük şans eseri yara almadan atlattı. İhbar üzerine, kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.