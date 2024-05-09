Otomobil apartmanın bahçesine uçtu

Elbistan’da, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, apartmanın duvarını aşıp bahçeye girdi.

Kaza, Kızılcaoba Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza bastı. Karşı şeride geçen otomobil, bir apartmanın önündeki yaklaşık 1,5 metrelik duvarı aşarak bahçeye düştü. Kazada, sürücü ve 3 çocuğu, araçtan burunları bile kanamadan kurtuldu. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazede sürücü ve çocukları, gerekli sağlık kontrollerinden geçirildi.

Bahçeye uçan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.