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Otomobil apartmanın bahçesine uçtu

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Elbistan’da, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, apartmanın duvarını aşıp bahçeye girdi. Kaza, Kızılcaoba Mahallesi Yavuz Sultan Selim C...

Otomobil apartmanın bahçesine uçtu mask
Otomobil apartmanın bahçesine uçtu
Otomobil apartmanın bahçesine uçtu
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Elbistan’da, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, apartmanın duvarını aşıp bahçeye girdi.

Kaza, Kızılcaoba Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza bastı. Karşı şeride geçen otomobil, bir apartmanın önündeki yaklaşık 1,5 metrelik duvarı aşarak bahçeye düştü. Kazada, sürücü ve 3 çocuğu, araçtan burunları bile kanamadan kurtuldu. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazede sürücü ve çocukları, gerekli sağlık kontrollerinden geçirildi.

Bahçeye uçan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

# Elbistan, polis, Kaza, otomobil

09 May 2024 - 14:41 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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