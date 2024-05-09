635 milyonluk katı atık tesisi projesinde imzalar atıldı

Elbistan’daki çöp dağını kaldırıp 5 ilçenin katı atıklarının depolanması ve geri dönüşümünü sağlayacak 635 milyon lira bütçeli katı atık tesisi projesinde imzalar atıldı.

Elbistan, Afşin, Ekinözü, Göksun ve Nurhak’ın uzun yıllardır süregelen katı atık bertaraf sorununu çözüme kavuşturacak projede önemli bir eşiği daha atladı. Frit 2 kapsamında yüzde 95 hibe ile kuzey ilçelere kazandırılacak Entegre Katı Atık Tesisi projesinde imzalar atıldı. Büyükşehir Belediyesinde Başkan Fırat Görgel ve yüklenici firma arasında yapılan imza töreniyle projenin yapım aşaması başladı. 635 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek projeyle, kuzey ilçelerin katı atık sorunu çözüme kavuşacak.

Elbistan’ı, önemli bir çevre sorunundan kurtaracak proje, Türk-Lübnan ortaklı firma tarafından hayata geçirilecek. Elbistan ve Göksun’da kurulacak olan çöp transfer merkezlerinden alınacak çöpler, araçlar ile Afşin’e bağlı Suluk Mahallesi’ndeki 5 bin 770 dekar alan üzerinde kurulacak olan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’ne nakledilecek. Burada çöpler ayrıştırıldıktan sonra bertaraf edilecek, aynı zamanda çöpten elektrik üretilecek. Kuzey İlçeleri Katı Atık Projesi İnşaatı İşi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, 8 bin 757 m² depolama alanına sahip Afşin Düzenli Depolama Sahası inşaatı, yılda 107 bin 852 ton kapasiteli Mekanik Ayırma Tesisi (MAT) inşaatı, günlük 80 m³ kapasiteli Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi (SSAT) İnşaatı, Elbistan ve Göksun Aktarma İstasyonları inşaatı, Elbistan ve Afşin düzensiz depolama sahalarının yerinde rehabilitasyonu, Nurhak ve Ekinözü düzensiz depolama sahalarının nakli yapılacaktır nakli işlemleri yapılacak.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kuzey ilçelerinin katı atık sorununun çözüme kavuşacağını belirtti.

Başkan Görgel, “Kuzey ilçelerimizde evsel atıkların depolanması ve geri dönüşümüyle alakalı uzun süredir sorunlar vardı. İnşallah bu projemizle katı atık sorunumuzu çözecek ve vahşi depolamaya son vermiş olacağız. Ayrıca çevre ve görüntü kirliliğinin de önüne geçeceğiz. Afşin Suluk mevkiinde inşa edilecek bu proje. İnşallah Entegre Katı Atık Tesisimizi 2025 yılının Kasım ayında tamamlamış olacağız. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda yaşaması noktasında bu projeyi çok önemsiyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.