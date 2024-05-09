Salih Horuz, enflasyona savaş açıp yüzde 50 indirime gitti

Elbistan’da, daha önceki dönemlerde de benzer kampanyalarla adını duyuran mobilya atölyesi işletmecisi Salih Horuz, depremzedelere yaptığı mutfak dolaplarına yüzde 50 indirim uygulayacak.

Horuz, depremin beraberinde getirdiği ekonomik zorluklarla boğuşan Elbistan halkının yüksek enflasyon nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı azaltmak istediğini söyledi.

Marangozlar sitesi 9.blokta sanayi cami karşısında faaliyet gösteren Ali İhsan Oğulları Mobilya ve Dekorasyon firmasının sahibi Salih Horuz, ‘yarısı sizden yarısı bizden’ kampanyalarına yenisini ekledi. Daha önceki yıllarda da şehit aileleri ve asgari ücretle çalışanlara yönelik kampanyalar yapan Horuz, depremin yıktığı şehirdeki afetzedelerin yeni bir yaşam kurmalarına katkı sunmak için kolları sıvadı.

Asrın felaketinin üzerinden 15 aya yakın bire geçtiğini hatırlatan Horuz, “Depremden sonra insanlarımız hayata yeniden başlamak zorunda kaldı. Kimisi devletin vereceği deprem konutlarını konteynerlerde beklerken kimisi de hasarlı evini tadilattan geçirme derdinde. Depremin beraberinde getirdiği ekonomik şartlar ve zorluklarla mücadele eden hemşerilerimiz, son bir yılda enflasyon oranları altında eziliyor. İğneden ipliğe gelen yüksek zamlar ve artan fiyatlara yetişemeyen halkımızın yarasına merhem olma adına üstümüze düşeni yapmak istedim” dedi.

Depremzedelere asıl yardım elinin hamasi söylemler yerine çok cüzi bir kâr ya da maliyetine satışla yapılacağını vurgulayan Horuz, “İçerisinde bulunduğumuz bu zor durumu birlik beraberlikle el ele vererek atlatacağımızı düşünüyorum. Devletimiz ve ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımız bu sor süreçte bizlere önemli destekler sundu. Elbistan’ın esnafları, iş insanları olarak bu şehre daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Herkesin karınca kararınca fedakarlık yapmasının tam zamanı. Biz de mutfak dolabı imalatında yüzde 50 indirim kampanyası başlattık. Herhangi bir şart ya da ön koşul olmadan tüm depremzede hemşerilerimiz bu kampanyadan yararlanabilir. Bu kampanyada metretül fiyatımızı 1700 TL olarak belirledik.

Para kazanmasak da çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Yeter ki hemşerilimiz enflasyona ezilmesin. Hemşerilerimizin işlerini de talep sırasına göre tamamlayıp teslim edeceğiz. Hemşerilerimiz, sipariş ya da kampanya hakkında detaylı bilgiyi 0 535 331 58 03 numaralı telefondan alabilir. Kampanyamızdan yararlanacak hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.