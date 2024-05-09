09 May 2024 - 14:24- Güncel G:

Coğrafi işaret tescili alan Afşin Tavası esnafın yüzünü güldürdü

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Afşin Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün başvurusu sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Afşin Tavası, esnafın yüzünü güldürdü.

Coğrafi işaret tescili alan Afşin Tavası esnafın yüzünü güldürdü mask
Coğrafi işaret tescili alan Afşin Tavası esnafın yüzünü güldürdü
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Afşin İlçesinde Kasap ve Şarküteri olarak yıllardır hizmet veren İhsan İşbilir, "Biz yıllardır atadan, dededen gördüğümüz şekli ile Afşin Tavamızı hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

Coğrafi işaret tescili alan Afşin Tavası esnafın yüzünü güldürdü
Coğrafi işaret tescili alan Afşin Tavası esnafın yüzünü güldürdü
Coğrafi işaret tescili alan Afşin Tavası esnafın yüzünü güldürdü

İşbilir, "Afşin’e gelen misafirlerimizin özenle ağırlanması için hazırlanan bu lezzetin Afşin Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğümüzün başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alması en fazla da biz esnaflarımızı sevindirdi. Afşin Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürümüz Muhammed Kayapınar ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Ülkemiz insanını Afşin Tavasını tatmaları için ilçemize bekleriz. Afşin’de yetiştirilen büyükbaş hayvanın en yumuşak etinden ve kuyruk yağıyla hazırlanan ve içerisinde Afşin’de yetişen domates ve biber’in yanı sıra yine Afşin İlçesinin coğrafi işaret tescil belgeli Sarımsağının kullanıldığı Afşin tavası tadıyla bölgede dillere destan lezzetler arasında bulunuyor" ifadesini kullandı.

09 May 2024 - 14:24 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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