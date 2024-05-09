Elbistan’ın lezzet dünyası Ahter Restaurant açıldı

Elbistan’ın yeni lezzet dünyası olacak Ahter Restaurant’ın açılışı, törenle gerçekleştirildi.

Ünlü şef Ömür Akkor’dan edindikleri deneyimi gastronomi eğitimleri ile birleştiren şefler Hakkı Gök ve Mehmet Ali Cırık’ın mutfağında yer aldığı Ahter Restaurant’ın açılışına Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Elbistan Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin ve davetliler katıldı.

Başkan Erkan Gürbüz ve davetliler, kurdele kesimi sonrasında şefler Hakkı Gök ve Mehmet Ali Cırık’a hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Davetliler, Ahter Restaurant’ın mutfağında pişen Türk mutfağının eşsiz lezzetleri ve maharetli ustaların ellerinde hazırlanan onlarca çeşit mezeyi de tatma imkanı buldu.

Ceyhan Nehri’nin kıyısındaki modern ve zarif atmosferi eşliğinde müşterilerine sunacak olan Ahter Restaurant, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde hizmet verecek.

Ahter Restaurant şefleri Hakkı Gök ve Mehmet Ali Cırık, kendilerini yalnız bırakmayan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ve meslek odalarının başkanlarına teşekkür ettiler.

Ahter Restaurant’ta misafirlerinin lezzet yolculuğuna farklı bir ambiyans ve atmosfer eşliğinde çıkaracaklarını ifade eden şefler Gök ve Cırık, “Restaurantımızın menüsü Türk mutfağı ağırlıklı olacak. Tüm yemeklerimize 11 çeşit mezemiz de ücretsiz olarak eşlik edecek. Ayrıca kahvaltı menümüz de göl manzarası eşliğinde gününüzün başlangıcına renk katacak. Tüm hemşerilerimiz, rezervasyon ve siparişler için 0546 422 4392 numaralı telefondan ulaşabilirler” şeklinde konuştular.