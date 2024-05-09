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Emlak, çevre ve ilan reklam vergisi için son gün hatırlatması

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Elbistan Belediyesi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi ödemelerinin son gününün 31 Mayıs tarihi olduğunu duyurdu. Belediye...

Emlak, çevre ve ilan reklam vergisi için son gün hatırlatması mask
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Elbistan Belediyesi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi ödemelerinin son gününün 31 Mayıs tarihi olduğunu duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada; “Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi 2024 yılı 1. taksitlerinin ödenmesine başlanmış olup, 31 Mayıs 2024 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir” denildi.

Vatandaşların, bu tarihe kadar ödeme yapmaları istenen açıklamada; “Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmemeleri için emlak vergisi ve işyerlerine ait çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, 2024 yılı 1. taksitlerini 31 Mayıs 2024 Cuma günü mesai saati bitiminden önce ödemeleri gerekmektedir. Vergi ödemeleri, E-Belediye (elbistan.bel.tr) ve belediye hizmet binasındaki veznelerden yapılabilir” ifadeleri kullanıldı.

# Elbistan

09 May 2024 - 13:50 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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