Genç öğretmen, okuyucuyla buluşan kitabını Turaç’a hediye etti

Ekinözü Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz İlkokulu sınıf öğretmeni Ayşe Arslan’ın kaleme aldığı ‘Bisiklet Tamircisinin Hayali Gökyüzüne Dokunmak’ adlı çocuk hikaye kitabı okuyucuyla buluştu.

Genç öğretmen Ayşe Arslan, yeni yayımlanan ve 4.kitabı olan ‘Bisiklet Tamircisinin Hayali Gökyüzüne Dokunmak’ adlı çocuk hikaye kitabını edebiyat dünyasına kazandırdı. Ekinözü Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz İlkokulu sınıf öğretmeni Ayşe Arslan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç'ı ziyaret ederek yeni çıkan kitaplarını takdim etti.

Turaç, öğretmen-yazar Ayşe Arslan'ı ve okul müdürü Gonca Tüysüz'ü tebrik ederek, "Öğretmenlik hayatına ilçemizde Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz İlkokulu'nda başlayan Ayşe Hanım edebiyata olan düşkünlüğü ve öğretmenlik mesleğine olan sevgisi ile görev yaptığı süre içerisinde öğrencileri ve okulumuz için hep bir rehber ve yol gösterici olmuştur. Kendisi, öğretmenliğin yanı sıra okul içerisinde liderlik yaparak düzenlediği soysal etkinliklerle ve okulumuzda misafir ettiği değerli yazarlarımızla öğrencilerinin sosyalleşmesinde ve kitap okumaya, anılarını yazmaya olan meraklarını desteklemiş ve onlara rol model olmuştur. Okulumuzun hemen yanı başında yükselen Berit Dağı gibi öğrencilerimizin yüreğinde okuma sevincini, vatan ve millet sevgisini yüceltmiştir.

Kendisini bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Öğretmenimize destek olan okul müdürümüz Gonca Tüysüz'e de teşekkür ediyorum" dedi.